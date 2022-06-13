مال وإستثمار

stc السعودية تعلن عن توصية بمنح سهم ونصف لكل سهم لزيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أعلن مجلس إدارة stc السعودية عن توصيته للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة 150%، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال سعودي (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال سعودي (5 مليار سهم)، حيث سيتم منح (1.5) سهم مقابل كل (1) سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق.

وتهدف stc من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
وتتوافق زيادة رأس المال مع رؤية الشركة بأن تصبح الشركة الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً من خلال تقديم خدمات ومنتجات وحلول رقمية مبتكرة، وتتوافق الزيادة أيضاً مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الاقتصاد السعودي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 27 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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