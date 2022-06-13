غاز ونفط

قطر للطاقة توقع اتفاقية شراكة لتطوير حقل غاز الشمال الشرقي مع توتال انرجي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أعلنت قطر للطاقة عن اختيار شركة توتال انرجز كشريك أول في توسعة حقل غاز الشمال الشرقي الذي سيرفع انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حالياً الى 110 مليون طن سنوياً بحلول 2025.

وبموجب الاتفاقية تحصل شركة توتال انرجز على ما نسبته 25% في شركة مشتركة مع قطر للطاقة التي ستحتفظ بـ 75% من رأس المال، في المقابل ستمتلك شركة المشروع المشترك 25%من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي وإنشاء أربعة خطوط عملاقة يبلغ مجموع طاقتها 22 مليون طن سنوياً، وبتكلفة إجمالية تصل الى 28.8 مليار دولار .

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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