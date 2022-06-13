اسرائيل تردّ على نصرالله

اسرائيل تهدد

هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي «سكان لبنان باحتمالية اندلاع حرب». كذلك هدّد بـ»قصف مدمّر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان». وأكّد كوخافي «أننا سنعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب».​

ايران الى جانب لبنان

وفي المواقف الإقليمية من الوضع في لبنان أكدت طهران عبر سفيرها في بيروت محمد جلال فيروزنا “وقوف إيران بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب لبنان حكومة وشعباً، واضعة إمكاناتها العلمية والتقنية والعمرانية المتطورة في خدمة أي مشروع حيوي بربوع هذا البلد الشقيق”. وأشار السفير الإيراني إلى “استعداد إيران الدائم في التعاون الثنائي البناء في المجالات الصحية والعلاجية والاستشفائية وفي سائر المجالات الحيوية الأخرى التي تهم لبنان في هذه المرحلة” وقال ان بلاده ” مستعدة لمؤازرة لبنان إلى أقصى الحدود، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة بكل ما تحمله من صعوبات وتحديات” .ولفت إلى أنه “لا بد من الإشارة إلى حق لبنان المشروع والعادل في استثمار ثرواته النفطية والغازية في مياهه، والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون مع لبنان في هذا المجال، الذي يشكل بارقة أمل لخروجه من المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها”. (النهار)