غاز ونفط

أذربيجان صدرت إلى دول أوروبا 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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أفادت وكالة “الأناضول” التركية، نقلًا عن معطيات صادرة عن وزارة الطاقة الأذربيجانية، بأنّ “أذربيجان صدرت إلى تركيا، 3.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وبحسب المعطيات، صدرت أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.3 مليار متر مكعب إلى جورجيا. وأوضحت المعطيات أن أذربيجان أنتجت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 19.6 مليار متر مكعب من الغاز، صدرت منها 9.4 مليار متر مكعب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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