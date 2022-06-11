شركة الطيران الفنلندية تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق روسيا لمجالها الجوي

تكبدت شركة الطيران الفنلندية “Finnair” خسائر فادحة بسبب العقوبات التي فرضتها روسيا، وبلغت حوالي 1.5 مليون يورو شهريا. وذكرت صحيفة “Iltalehti” الفنلندية، أن قرار روسيا إغلاق المجال الجوي للدول غير الصديقة تسبب بخسائر فادحة لفنلندا.

ووفقا لرئيس إدارة مراقبة الحركة الجوية في شركة الطيران الفنلندية، فإن معظم الرحلات الجوية من أمستردام وكوبنهاغن إلى الدول الآسيوية عبر المجال الجوي لفنلندا، قبل إغلاق روسيا لمجالها الجوي كانت تدر أرباحا تقدر بحوالي 1.5 مليون يورو شهريا، من خلال رسوم الملاحة الجوية.

في الوقت الذي بدأ فيه عدد الرحلات الجوية في بلدان أوروبية أخرى يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا، لم تتجاوز الأرقام في فنلندا والسويد 70% حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن روسيا أغلقت مجالها الجوي في نهاية فبراير الماضي ردا على إجراءات وتصرفات السلطات الفنلندية.