مؤشر S&P 500 يُسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير كانون الثاني بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوى في 40 عامًا￼



انخفضت الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير التضخم ارتفاعًا أسرع من المتوقع في الأسعار مع وصول ثقة المستهلكين إلى مستوى قياسي منخفض.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.5%، وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 2.7%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 3%.

كانت عمليات البيع واسعة النطاق، حيث كان كل سهم في مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا في المنطقة الحمراء.

ومع تراجعات يوم الجمعة سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 4.5%، وتراجع كلا من S&P 500 و Nasdaq المركب بأكثر من 5%، وسجل S&P 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير الماضي.

وعلى صعيد متصل، جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار عند أعلى مستوى له منذ عام 1981، مما ضغط على سوق الأسهم، وأظهر التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6% على أساس سنوي، و 6% عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.

كان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز يتوقعون زيادات سنوية بنسبة 8.3% للمؤشر الرئيسي و 5.9% للمؤشر الأساسي.

أثارت قراءات التضخم مخاوف بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأميركي بين المستثمرين وعامة الناس، كما جاءت القراءة الأولية لشهر يونيو لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان أقل بكثير من التوقعات مسجلة انخفاضًا قياسيًا.

ويبدو أن المتداولين يستعدون لمزيد من التشديد النقدي من قبل الفدرالي بسبب ارتفاع التضخم، خاصًة مع قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر المعدلات حساسية لارتفاع سعر الفائدة من قبل الفدرالي، فوق 3% يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وعلى صعيد تحركات الأسهم، تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط حيث تصارع المستثمرون مع ارتفاع أسعار الفائدة وركود محتمل.

انخفض سهم Apple بنسبة 3.5%، وانخفض سهم Microsoft بنسبة 4%، كما تراجعت أسهم Salesforce بنحو 4%، وهبطت Amazon أكثر من 5%.

وتراجعت أسهم Netflix بنسبة 5% تقريبًا بعد خفض تصنيفها من Goldman Sachs.

كما تراجعت أسهم البنوك أيضًا، مما قد يعكس مخاوف الركود، حيث تراجعت أسهم Wells Fargo و Goldman Sachs أكثر من 5% وانخفض سهم Boeing بنحو 4.9%.

وكانت الأسهم قد أنهت تداولات شهر مايو أيار بارتفاع بعيدًا عن أدنى مستوياتها في 2022 وسط تكهنات بأن أسوأ ما في التضخم قد يكون وراءنا، لكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة بدد تلك الآمال.

وتراجع مؤشر S&P 500 بحوالي 19% عن سجله وظل أعلى بنسبة 2% فقط من أدنى مستوى وصل له هذا العام.