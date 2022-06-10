السلطات الأردنية أصدرت سندات “يوروبوند” بقيمة 650 مليون دولار

أعلنت السلطات الأردنية، نجاحها في إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة 650 مليون دولار و​سعر فائدة​ بلغ 7.75 بالمائة، تستحق بعد 5 أعوام ونصف.

ونقلت الوكالة الأردنية الرسمية عن وزير المالية محمد العسعس قوله: إن إصدار سندات “يوروبوند” (أداة دين تلجأ اليها الحكومات لتمويل مشاريعها، وتوفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة) استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف، وبقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار”.

وأشار العسعس، إلى أن “التغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار الى 650 مليون دولار”. وأوضح أن “عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق المئة، تضمنت أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​المملكة المتحدة​ و​أوروبا​ و​آسيا​ و​دول مجلس التعاون الخليجي​”.

ويأتي إصدار السندات، ضمن خطة الحكومة الأردنية المعتمدة لإدارة التدفقات النقدية، وإدارة ​الدين العام​ للسنة المالية الحالية. كما يأتي ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون ​الموازنة العامة​ لعام 2022.

وأكدت الوزارة، أن إصدار السندات “لن يزيد من قيمة الدين العام”.

وبالتعاون مع ​صندوق النقد الدولي​، ينخرط الأردن في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، أحد بنوده خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا، من 95 بالمائة حاليا إلى 77 بالمائة مع العام الحالي 2022.