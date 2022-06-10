الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 16.9% في أيار

أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلًا عن بيانات الجمارك الصينية، عن ارتفاع صادرات الصين في أيّار، بفضل إزالة الاختناقات المرتبطة بكورونا، وتأثيرها على الإنتاج والخدمات اللوجستية، في الوقت الذي يلوح التباطؤ في الأفق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية عالمياً، ما يضعف قدرة التجارة على العمل كمحرك للنمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن الصادرات المقومة بالدولار نمت بنسبة 16.9% في أيار على أساس سنوي، متسارعة من الزيادة المسجلة في أبريل بنسبة 3.9%، لتصعد أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 8%.