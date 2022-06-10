اقتصاد

الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 16.9% في أيار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلًا عن بيانات الجمارك الصينية، عن ارتفاع صادرات الصين في أيّار، بفضل إزالة الاختناقات المرتبطة بكورونا، وتأثيرها على الإنتاج والخدمات اللوجستية، في الوقت الذي يلوح التباطؤ في الأفق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية عالمياً، ما يضعف قدرة التجارة على العمل كمحرك للنمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن الصادرات المقومة بالدولار نمت بنسبة 16.9% في أيار على أساس سنوي، متسارعة من الزيادة المسجلة في أبريل بنسبة 3.9%، لتصعد أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 8%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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