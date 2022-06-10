اقتصاد

البنك المركزي المصري أعلن تسديد 10 مليارات دولار ديونا خارجية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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أعلن البنك المركزي المصري تسديد نحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية.

وأوضح البنك، في بيان، أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها.

وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع عن سداد مديونية خارجية مستحقة قدرت بنحو ملياري دولار خلال شهر أيار الماضي منها استحقاق سندات حكومية ومستحقات لصالح صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التزامات أخرى.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 33 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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