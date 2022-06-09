أساسياقتصاد

نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 5.4% في الربع الأول￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 19 أقل من دقيقة

سجل اقتصاد منطقة اليورو مستويات نمو قوية في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من التداعيات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقاً للقراءة النهائية لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية (يوروستات) الصادرة اليوم الأربعاء الثامن من يونيو حزيران، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6% على أساس فصلي وبنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار.

وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.3% على أساس فصلي وبنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأشارت البيانات إلى أن التقديرات الأولية استندت إلى مجموعة بيانات أكثر محدودية وإلى تقديرات أولية من حكومات الاتحاد الأوروبي.

فيما من المتوقع اتضاح تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد في الربع الثاني

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 19 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الصين عند 4.3% في 2022 مقابل 8.1% في 2021￼

منذ 6 ساعات

التضخم بالمدن المصرية يرتفع إلى 13.5% في مايو أيار على أساس سنوي￼

منذ 8 ساعات

￼    ￼على شفير الانهيار؟￼

منذ 9 ساعات

السلطات الأوكرانية تتوقع جني 1.5 مليار يورو من صادرات الكهرباء إلى أوروبا

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى