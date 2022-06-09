نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 5.4% في الربع الأول￼

سجل اقتصاد منطقة اليورو مستويات نمو قوية في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من التداعيات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقاً للقراءة النهائية لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية (يوروستات) الصادرة اليوم الأربعاء الثامن من يونيو حزيران، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.6% على أساس فصلي وبنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار.

وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.3% على أساس فصلي وبنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأشارت البيانات إلى أن التقديرات الأولية استندت إلى مجموعة بيانات أكثر محدودية وإلى تقديرات أولية من حكومات الاتحاد الأوروبي.

فيما من المتوقع اتضاح تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد في الربع الثاني