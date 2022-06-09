وزير السياحة السعودي لـCNBC عربية: نستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي للمملكة إلى نحو 10% بحلول 2030￼

قال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في تصريحات لـCNBC عربية اليوم الأربعاء الثامن من يونيو حزيران إنه من المستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي للمملكة إلى نحو 10% بحلول 2030.

وأوضح أنه من المستهدف إنفاق أكثر من 200 مليار دولار حتى عام 2030.

وبحسب الخطيب فإن نسبة 3% هي مساهمة القطاع في الناتج المحلي للمملكة عند إطلاق استراتيجية السياحة في سبتمبر أيلول 2019.

وأضاف: 80% من المؤسسات العاملة في القطاع هي صغيرة ومتوسطة، والقطاع الخاص هو أساس إدارة وتشغيل قطاع السفر والسياحة.

وعلى صعيد عدد زائري المملكة في 2021، أشار الخطيب إلى أن هناك 64 مليون زيارة داخلية استقبلتها المملكة في هذه الفترة، فيما انخفض عدد الزوار من الخارج إلى المملكة بسبب الإغلاقات ووصل إلى 5 ملايين زائر العام الماضي.

وفي هذا الصدد أشار وزير السياحة السعودي إلى أن القطاع في المملكة انكمش بنسبة 40% خلال جائحة كورونا.

كما أشار إلى أن مساهمة القطاع في خلق الوظائف كانت 3% في 2019 ومن المستهدف الوصول إلى 10% بحلول 2030.

وتابع: قطاع الوظائف في المملكة نما بنسبة 15% إلى 820 ألف وظيفة بين 2019 وحتى الآن.

وشدد الخطيب على أن التأشيرات السياحية التي أطلقتها المملكة في 2019 لا تزال موجودة ولايوجد قيود محددة للقادمين للسياحة، كما سيتم إطلاق تأشيرات للمقيمين في الخليج قريباً.

وأكد أنه من المتوقع افتتاح منطقة البجيري في مشروع الدرعية هذا العام.