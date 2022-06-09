البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الصين عند 4.3% في 2022 مقابل 8.1% في 2021￼

خفّض البنك الدولي بشكل كبير الأربعاء 8 يونيو حزيران، توقعاته لنمو اقتصاد الصين، مؤكداً أن استمرار القيود الصحية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤثر في الانتعاش.

وفي مواجهة أسوأ انتشار للوباء منذ 2020، عزلت الدولة الآسيوية العملاقة شنغهاي كبرى مدنها من حيث عدد السكان، لمدة شهرين.

وتباطأ العمل في العاصمة بكين الشهر الماضي ما أدى إلى اضطراب النشاط بشكل كبير.

وقال البنك الدولي إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيسجل نمواً لا يتجاوز 4.3% هذا العام في مقابل 8.1% العام الماضي.

وكانت التقديرات السابقة لهذه الهيئة المالية الدولية قد توقعت في كانون الأول ديسمبر أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للصين 5.1% في 2022.

وأوضح البنك الدولي أن القيود الصحية والاضطرابات التي تسببها “تشكل خطراً كبيراً” على النمو.

وفي تقرير خاص بالصين، لخص البنك الدولي الوضع بالقول إن إجراءات مكافحة كوفيد “من شأنها أن تسبب مزيداً من التأخير في انتعاش الاستهلاك والخدمات وردع الاستثمار الخاص وتقليص النمو”.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيوداً صحية كثيرة على عشرات المدن ولا سيما في شمال شرق البلاد معقل صناعة السيارات وزراعة القمح، وكذلك في شنجشن، مركز صناعة التكنولوجيا في الصين، وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع السفر والحد من إنفاق المستهلكين.

وقال مارتن رايزر مدير الصين ومنغوليا وكوريا في البنك الدولي “على الأمد القصير تواجه الصين تحدياً مزدوجاً يتمثل في إيجاد حل وسط مناسب بين تخفيف الإجراءات الصحية ودعم النمو”.

ويهدد التباطؤ الاقتصادي هدف تحقيق نمو نسبته نحو 5.5% حددته بكين في عام حساس سياسياً يفترض أن يشهد إعادة انتخاب شي جين بينج رئيساً للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.

ولدعم الاقتصاد، ضاعفت الصين مبادراتها في الأيام الأخيرة بما في ذلك الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة.

وبعدما أضعفتها الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الأول من القرن الحالي استثمرت بكين بسخاء 4 آلاف مليار يوان أو نحو 573 مليار يورو بالسعر الحالي في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة ديونها في مشاريع بعضها غير مجدٍ، لكن اليوم يحذر البنك الدولي من أن “مثل هذا النموذج غير قابل للتطبيق لأن ديون كثير من الشركات والسلطات المحلية مرتفعة جداً”.