مجموعة تيكوم الإماراتية تعلن عن نية الإدراج في سوق دبي المالي￼

قالت مجموعة تيكوم لتشغيل مجمعات الأعمال في بيان الخميس 9 يونيو حزيران، إنها تعتزم بيع حصة 12.5% إلى المستثمرين في طرح عام أولي وإدراج أسهمها في بورصة دبي.

وأضافت تيكوم في وثيقة إعلان نية الطرح أن دبي القابضة لإدارة الأصول ستبيع 625 مليون سهم عادي في تيكوم في الاكتتاب الذي يبدأ في 16 يونيو حزيران الجاري وتنتهي بـ24 يونيو حزيران الجاري كما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 14 يونيو/حزيران الجاري وتنهي في 23 يونيو حزيران الجاري

ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو تموز القادم