اقتصاد

￼    ￼على شفير الانهيار؟￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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أعلنت امس مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف أنّ “قطاع الطاقة في لبنان أصبح على شفير الانهيار”. واشارت ليف الى ان “الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، “لأن هذه الدول لم توقع أي عقود بعد”.

وقالت ليف، في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، خصصت لمناقشة سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا إن “هناك عملية جارية الآن لإنهاء هذه العقود بين الحكومات”، مضيفة أن واشنطن ستنظر في تفاصيل هذه العقود وتقرر بشأنها في حينها”. ونفت تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات، لكنها أشارت إلى أن ما تم الإلتزام به هو إجراء محادثات بشأن هذه المسألة وأكدت ليف “أن الهدف من هذا المشروع مساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول”. (النهار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 28 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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