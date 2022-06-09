التضخم في غانا يصل لذروة 18 عاما فوق 27% في أيار



أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم في غانا تسارع إلى 27.6% على أساس سنوي في أيار، من 23.6% في نيسان، مسجلا أعلى مستوى في 18 عاما وعاما كاملا من تسارع نمو الأسعار في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

ورفع البنك المركزي في ثاني أكبر منتج للذهب والكاكاو في أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي في مارس آذار ثم في أيار، لمحاولة تهدئة تضخم يسير بوتيرة سريعة لكن ذلك لم يؤد حتى الآن إلى وقف الزيادات في الأسعار.

وهبطت العملة الغانية (السيدي) حوالي خمسة بالمئة أمام الدولار منذ التاسع من أيار، وأكثر من 21% منذ بداية العام بينما يحذر محللون من أزمة ديون تلوح في الأفق.

وقفزت أسعار الغذاء في غانا 30.1% على أساس سنوي في مايو أيار بينما شهدت الزيوت والدهون والمياه ومنتجات الحبوب الزيادات الأكبر هذا العام.

ويأتي حوالي 20% من الحبوب في غانا من روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا تسببت في زيادات حادة في أسعار سلع أولية عالمية مثل القمح والنفط.