السلطات الأوكرانية تتوقع جني 1.5 مليار يورو من صادرات الكهرباء إلى أوروبا

أشارت مسؤولة بوزارة الكهرباء الأوكرانية، الى أن “أوكرانيا تأمل بجني 1.5 مليار يورو من صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام بعد حصولها على حق تصدير الطاقة إلى التكتل المؤلف من 27 دولة”.

وبعد انفصالها عن شبكة كهرباء روسيا وروسيا البيضاء، قدمت أوكرانيا طلبا في مارس آذار للانضمام إلى منظومة الطاقة الأوروبية في أقرب وقت ممكن وحصلت أمس الثلاثاء على حق تصدير الطاقة إلى أوروبا.

وأوضحت مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، لانا زيركال، أن كل الخطوط الأوكرانية المطلوبة جاهزة لتصدير الكهرباء إلى رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.

وأضافت أنه “بحلول نهاية العام، في ظل الظروف العادية، سيكون بمقدورنا جني حوالي 1.5 مليار يورو”، مشيرةً الى أن “منظومة الكهرباء في أوكرانيا تعمل في توافق مع منظومة الاتحاد الأوروبي”.