للمرة الأولى تاريخيا.. الصادرات الأميركية تتجاوز هذا الرقم

سجل العجز التجاري الأميركي أكبر تراجع في 10 سنوات في أبريل مع صعود الصادرات لمستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري هبط 19.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2012، إلى 87.1 مليار دولار.

وارتفعت صادرات البضائع والخدمات 3.5 بالمئة إلى 252.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



وكان عجز تجاري قياسي قد اقتطع 3.23 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول، مما نتج عنه انكماش الناتج المحلي بمعدل 1.5 بالمئة على أساس سنوي بعد نمو بوتيرة قوية بلغت 6.9 بالمئة في الربع الرابع من 2021 .

وتشير تقديرات النمو للربع الثاني إلى معدل مرتفع يصل إلى 4.8% على أساس سنوي.