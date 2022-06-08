“لوك أويل” اشترت محطات وقود “شل” في روسيا

أفادت أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، “لوك أويل”، بأنها “ستطور شبكة محطات الوقود التي استحوذت عليها من شركة “شل” مؤخرا في روسيا تحت العلامة التجارية Teboil، مشيرة إلى أنه “تمت مناقشة هذا القرار مع إدارة وموظفي المؤسسات التي اشترتها “لوك أويل” في ايار الماضي”.

وفي 25 ايار الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، أن “شركة “لوك أويل” الروسية أكملت صفقة اشترت بموجبها سلسلة محطات وقود “شل” في روسيا ومصنع زيوت التشحيم”. وفي وقت سابق، لفتت شركة “شل” البريطانية إلى أنها “خسرت نحو 3.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب انسحابها من روسيا”.