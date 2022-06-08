الكاظمي: احتياطي البنك المركزي العراقي 76 مليار دولار

أعلن رئيس ​الحكومة العراقية​ مصطفى الكاظمي، أن احتياطي ​البنك المركزي العراقي​ بلغ 76 مليار دولار.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها تبلغ 5 مليارات دولار شهريا، وهناك مليارا دولار مصاريف تشغيلية ليصبح المبلغ الإجمالي الشهري 7 مليارات دولار، أي 84 مليار دولار سنويا، وخلال عامين من عمر الحكومة كان احتياطي البنك المركزي أقل من 50 مليار دولار، والآن وصل إلى 76 مليار دولار، وسيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي”.