“موديز” تُثبت تصنيف “إعمار العقارية” عند “Baa3” وتعدل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

ثبتت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة “إعمار العقارية” على المدى الطويل عند “Baa3″، كما ثبتت التصنيف نفسه لثلاثة صكوك ممتازة غير مؤمّنة تابعة للشركة يُستحق سدادها في أعوام 2026، 2029 و2031، على التوالي. وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني نفسه لبرنامج السندات متوسطة الأجل التابع لشركة “إعمار للصكوك المحدودة”، التابعة لشركة “إعمار العقارية”.

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية لكافة التصنيفات المذكورة أعلاه، من سلبية إلى مُستقرة، موضحةً أن تثبيت التصنيفات جاء على خلفية الأداء المالي القوي الذي حققته “إعمار العقارية” في الفصول العديدة السابقة، وهو انعكاس لتحسن آفاق الاقتصاد الكلي لإمارة دبي عموماً، بالإضافة إلى تحسن الظروف التشغيلية لقطاع العقارات في الإمارة. وأضافت أن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيفات “إعمار العقارية” من سلبية إلى مُستقرة يعكس قوة إيرادات الشركة على مدار 2021 والفترة المُنقضية من 2022.