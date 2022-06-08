مال وإستثمار

داو جونز ينهي تداولات الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 250 نقطة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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NEW YORK, NEW YORK - MARCH 20: Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) on March 20, 2020 in New York City. Trading on the floor will temporarily become fully electronic starting on Monday to protect employees from spreading the coronavirus. The Dow fell over 500 points on Friday as investors continue to show concerns over COVID-19. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

أنهت الأسهم الأميركية جلسة تداول الثلاثاء السابع من يونيو حزيران على ارتفاع، حتى بعدما أصدرت شركة Target تحذيراً بشأن أرباح الربع المالي الجاري.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع داو جونز بنحو 0.8% أو 264 نقطة ليغلق عند 33180 نقطة.

كما أغلق ناسداك على مكاسب بنسبة 0.94% عند 12175 نقطة، فيما ارتفع إس آند بي 500 بنحو 0.95% مسجلاً 4160 نقطة.

وتراجع سهم Target بنحو 2.3% بعدما أعلنت الشركة عن خطط لتقليص فائض المخزون وإلغاء الطلبات.

وارتفع سهم Apple بنحو 1.7% ليدعم قطاع التكنولوجيا، فيما قفز سهم Kohl’s بنسبة 9.5% بعدما أعلنت أنها دخلت في مفاوضات حصرية مع Franchise Group حول عرض استحواذ محتمل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال أبريل نيسان وسط ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي.

فيما صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في إفادتها أمام مجلس الشيوخ بأن الاقتصاد الأميركي يواجه مستويات غير مقبولة من التضخم، وأن مسألة التضخم على رأس أولويات الإدارة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 29 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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