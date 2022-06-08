￼    ￼لبنان ينتظر هوكشتاين ￼

وأمس انهمك لبنان الرسمي بالتحضير لزيارة الوسيط الأميركي الذي يفترض أنه «سيأتي إلى بيروت الأحد أو الاثنين» كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي على هامش جلسة انتخاب اللجان أمس. فيما قالت مصادر في وزارة الخارجية إن «لبنان لم يتبلغ رسمياً موعد الزيارة بعد، لكن لا شيء يمنع ذلك في حال استجد أي أمر»، مع التأكيد أن محادثات تجري على مستوى مسؤولين لبنانيين وأميركيين لإعادة استئناف «المسار الديبلوماسي لحل الخلاف البحري الحدودي بين بيروت وتل أبيب».

في غضون ذلك، استأنف رئيس الجمهورية اتصالاته للبحث في آخر التطورات، واطلع من قيادة الجيش على آخر الإحداثيات بالنسبة لتموضع سفينة الإنتاج اليونانية. وعلمت «الأخبار» أن القصر الجمهوري الذي تبلغ من النائب بو صعب (بصفته مكلفاً شأن متابعة ملف الحدود البحرية مع الأميركيين) آخر المستجدات حول تواصله مع المسؤولين الأميركيين، صرف النظر مبدئياً عن دعوة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتفرغ لمتابعة الملف مع الجانب الأميركي. (الأخبار)

لا نفي ولا تأكيد

لم تشأ وزارة الخارجية الأميركية نفي أو تأكيد ما أعلنه بري، من أنّ هوكشتاين سيزور بيروت الأحد أو الاثنين المقبلين للبحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ونقلت قناة «الحرة» الاميركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قوله: «ليس لدينا أي شيء نُضيفه إلى ما قاله المتحدث نيد برايس أمس (الأول)».

وكان برايس قد أكد في مؤتمره الصحافي امس الاول أنه «ليس لديه أي إعلان عن سفر هوكشتاين في هذا الوقت». وقال إن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «قرار يجب اتخاذه من قبل الدولتين»، مضيفاً: «نعتقد أن الصفقة ممكنة إذا تفاوضَ الجانبان بحسن نية وحقّقا فائدة لكلي البلدين. وندعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين». (الجمهورية)