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البنك الدولي يقر مساعدة إضافية لأوكرانيا بـ1.5 مليار دولار￼￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أعلن البنك الدولي تقديم مساعدة إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي حزمة الدعم المخصصة لكييف إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر شباط بأزمة إنسانية في البلاد ودمر اقتصادها وبنيتها التحتية واستنزف قدرة الحكومة على تسديد مستحقاتها.

وقال بيان صادر عن البنك الدولي إن هذا التمويل سيستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه مع المساعدة الجديدة تم صرف نحو ملياري دولار حتى الآن.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان، إن المقرض الدولي “يقدم دعما مستمرا لأوكرانيا وشعبها في مواجهة الحرب المستمرة”.

وأضاف: “نحن نعمل مع الدول المانحة لحشد الدعم المالي والاستفادة من مرونة أدوات التمويل المختلفة لدينا للمساعدة في تزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح أن حكومته تحتاج إلى مساعدة بقيمة 7 مليارات دولار شهريا لمواصلة عملها.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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