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“مصدر” تطور مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة في الخليج

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية مع “سوميتومو” و”بيئة”.

وتهدف الاتفاقية بين “مصدر” و”سوميتومو” و”بيئة” إلى تطوير مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتبحث الشركات الثلاث آفاق التعاون في مجموعة من المشاريع تشمل منشأة لمعالجة 390 ألف طن من النفايات سنوياً وتوليد 25 ميغاواط من الطاقة.

وبحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مصدر د. سلطان الجابر، والرئيس التنفيذي لـ سوميتومو، ماسايوكي هيودو، وقّع الرئيس التنفيذي لـ مصدر، محمد الرمحي، والمسؤول المؤسسي المدير العام لأعمال البنية التحتية للطاقة العالمية في سوميتومو، كويتشي تانيغوتشي الاتفاقية في اليابان.

وفي وقت سابق، كانت شركة مصدر قد أعلنت عن توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة في أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ 4 آلاف ميغاواط بحق امتياز حصري، مع الحصول على حق تطوير 6 آلاف ميغاواط إضافية كمرحلة ثانية، لتصل إجمالي القدرة الإنتاجية من هذه المشاريع إلى 10 آلاف ميغاواط والتي تعد الأكبر في تاريخ أذربيجان.

وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميغاواط، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميغاواط، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2000 ميغاواط.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 32 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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