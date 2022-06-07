ثلث مطاعم Fish and Chips في المملكة المتحدة مهددة بالإغلاق

أفادت قناة “سكاي نيوز”، بأن ثلث مطاعم شبكة Fish and Chips في المملكة المتحدة مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف الناجمة عن العقوبات المناهضة لروسيا. ونقلت القناة عن رئيس الاتحاد البريطاني لبائعي الأسماك المقلية أندرو كروك: “ثلث مطاعم Fish and Chips معرضة لخطر الإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف”.

ووفقا له فإن “أسعار المكونات الرئيسية ازداد بشكل خطير بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ونتيجة لذلك يتعين على المؤسسات تغيير تكوين القائمة أو رفع الأسعار أو الإغلاق”. وأشارت القناة إلى أن سعر كيلوغرام السمك القد ارتفع منذ تششرين الأول 2021 بأكثر من 200%، وكان السبب الرئيسي وراء زيادتها هو التعريفة الجمركية البالغة 35% التي فرضتها المملكة المتحدة منتصف مارس 2022 على توريد الأسماك البيضاء الروسية.

فيما بلغ ارتفاع أسعار البطاطس خلال نفس الفترة حوالي 30%، ونتيجة لتوقف إمدادات زيت عباد الشمس من أوكرانيا، تراجعت واردات المملكة المتحدة حوالي 50% من هذا المكون. وخلصت القناة في تقريرها بأن هذا القطاع في الوقت الحالي يشهد “تقلبات غير مسبوقة” ويتطلب “إجراءات عاجلة” من أجل “النجاة من هذه الأزمة بأقل الخسائر”.