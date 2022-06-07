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الولايات المتحدة تطلق خطّة لجذب 90 مليون سائح سنويا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 54 دقيقة
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أطلقت الولايات المتحدة الاثنين خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنويًا في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها خلال جائحة كوفيد-19.


وقالت وزارة التجارة إن الخطة الخمسية تهدف إلى استحداث وظائف وبلوغ حجم إنفاق سياحي سنوي يناهز 279 مليار دولار.

وجاء في بيان لوزيرة التجارة جينا ريموندو “أضر فيروس كوفيد-19 باقتصادنا الوطني والمحلي، لكنه قدم لنا أيضًا فرصة فريدة لتشكيل صناعة سفر وسياحة أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة ومرونة من أي وقت مضى”.

وأضاف البيان أنه قبل الوباء درّ السفر والسياحة فائضًا تجاريًا قدره 53,4 مليار دولار وأنشأ مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

زار عام 2019 نحو 80 مليون مسافر أجنبي البلاد وساهموا بنحو 240 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، لكن العدد انخفض بأكثر من النصف عام 2020.

مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، زاد عدد الوافدين من الخارج شهريًا إلى أكثر من مليوني شخص في أبريل 2022، ارتفاعًا من حوالي 775 ألفا في أكتوبر 2021.

وقالت الوزارة إن ذلك يعني أن السفر الدولي قد ولّد فائضا تجاريا في كل شهر من الأشهر الخمسة الماضية، وهو مؤشر إيجابي على أن القطاع يتجه نحو الانتعاش.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 54 دقيقة
0 16 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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