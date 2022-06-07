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مخاوف التضخم تقود الليرة التركية نحو مستويات تاريخية متدنية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات، وبحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار.

وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لمعدلات الفائدة في أواخر عام 2021.

وفي وقت سابق، هبطت الليرة 44% العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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