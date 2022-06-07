اقتصاد

المالية الروسية: احتياطيات صندوق الرفاه الوطني بلغت نحو 12.476 تريليون روبل

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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أفادت وزارة المالية الروسية، بأن “احتياطيات صندوق الرفاه الوطني بحلول مطلع الشهر الجاري بلغت نحو 12.476 تريليون روبل (حوالي 197.7 مليار دولار)”، مشيرة إلى أن “احتياطي الصندوق بلغت 12.476 تريليون روبل ما يعادل 9.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2022”.

وللمقارنة فإن احتياطي الصندوق، كانت في 1 ايار الماضي مستوى 11 تريليون روبل (حوالي 154.954 مليار دولار) أو 8.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت 585 مليار دولار بحسب بيانات 13 ايار 2022. ويأتي ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الوطني الروسي على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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