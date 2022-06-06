أساسي

اتحاد النقابات السياحية: الموسم السياحي يبشر بالخير

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 دقيقة واحدة

أعرب الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية، في بيان، عن أمله بالموسم السياحي القادم، “والذي يبشر بالخير، بعد نشر أرقام حجوزات الطيران والفنادق من قبل المغتربين والسائحين الوافدين من كل بلدان العالم”.

وطالب حكومة تصريف الاعمال ب “إيلاء القطاع السياحي بحاجاته وبمرافقه المختلفة الاهتمام المتميز الذي يحاكي تميزه في لبنان، لجهة قطاعاته المختلفة الطبيعية والبيئية والتاريخية والاثرية والدينية والجهادية خصوصا، والتي باتت تشكل هوية وطن ومقصدا لأحرار العالم وطلاب الحرية والعدالة”.

كما طالب الدولة ب “إيلاء ملف الكهرباء والماء الأهمية في هذا الصيف”، مشددا من جهة ثانية على “المحافظة على الاستقرار الأمني في البلد، وخصوصا في المناطق والمرافق السياحية”.

واثنى الاتحاد على اهتمام وزير السياحة ومواكبته مطالب المؤسسات السياحية، بما يعود بالفائدة والاستمرار في عمل هذه المؤسسات، والتمكن من تقديم أفضل الخدمات”.

وختم بالترحيب بالسواح العرب والأجانب في لبنان “البلد السياحي الجميل، بلد الضيافة والكرامة والعزة الوطنية”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

citi يرفع توقعاته لأسعار النفط بسبب “التأخر الشديد” في اتفاق إيران￼

منذ 6 ساعات

«إيكونوميست»: الاقتصاد الأوروبي يعاني صدمة طاقة حادة

منذ 9 ساعات

البرلمان الياباني أقر مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة

منذ يومين

الذرة تُسجل أكبر تراجع أسبوعي في نحو عام والقمح ينخفض بنحو 10% بعد تصريحات بوتين￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى