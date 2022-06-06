صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة كابيتال بنك يعلنان توقيع اتفاقية اكتتاب بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي￼

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة كابيتال بنك إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة اليوم، عن توقيع اتفاقية اكتتاب، والتي سيصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأسمال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي

ويخضع إتمام الصفقة على إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال سعودي، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة “شركة كابيتال للاستثمارات”، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.