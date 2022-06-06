الشركة السعودية للصادرات الصناعية: 89% نسبة الاكتتاب في الأسهم الجديدة بقيمة إجمالية نحو 154.4 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية الأحد 5 يونيو حزيران، أن نسبة التغطية في اكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة بلغت 89.3% وبقيمة إجمالية نحو 154.4 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية إن الاكتتاب تم في 15.44 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي 17.28 مليون سهم، مبينة أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المؤسسات الاستثمارية، يومي الثلاثاء 7 يونيو حزيران والأربعاء 8 يونيو حزيران.

وقال البيان “وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى ثم الأقل فالأقل بشرط أن لا يقل عن سعر الطرح، وفي حالة عدم شراء الأسهم من قبل مستثمرين مؤسسين، يتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيشتريها بسعر الطرح