سياحة ونقل

مصير جوازات السفر يُُحدّد اليوم..

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 27 أقل من دقيقة

أبلغت الشركة الفرنسية التي قدّمت عرضًا للبنان من أجل إصدار مليون و100 ألف جواز سفر بمبلغ يُقارب 13 مليون دولار لبنان مؤخرًّا تريّثها بالبدء على العمل لإصدار الجوازات، وذلك نتيجة تأخرّ الدولة اللبنانيّة في تحويل المبلغ المُحدّد، الأمر الذي ترك شكوكًا لدى الشركة الفرنسية وذلك بحسب ما ذكر “ليبانون ديبايت”.ووفق المعلومات، “يقوم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتوّسط مع الشركة الفرنسية للسيّر قُدمًا في عمليّة إصدار جوازات السفر وهو ينتظر الجواب اليوم الاثنين من قِبل الشركة الفرنسية وما إذا كانت ستُكمل بالموضوع أو تتوّقف بشكل نهائي، وترفض العمل مع الدولة اللبنانية”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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