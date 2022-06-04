مال وإستثمار

أسواق الإمارات: مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي يقفلان على تراجع بنسبة 0.3%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 32 دقيقة واحدة

أقفل مؤشر سوق دبي المالي اليوم منخفضا بنسبة 0.3% عند مستوى 3387 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 153 مليون درهم. وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 90 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 2.7% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضية 27 أيار 2022. وشهد السوق ارتفاع أسهم 14 شركة من أصل 32 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 3 على تباث.

وأقفل مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية اليوم منخفضا بنسبة 0.3%، عند مستوى 9800 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.2 مليار درهم. وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 141 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 1.5% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضية 27 مايو 2022. ومن أصل 53 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفض أسهم 26 شركة، وبقيت 8 على ثبات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 32 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يرتفع إلى نحو 8 مليارات دولار￼

منذ 18 ساعة

مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة تصل لمستويات الركود

منذ يومين

توافق اردني اماراتي مصري على مشاريع تخص الأمن الغذائي

منذ يومين

فيتاليك بوتيرين مطور إيثريوم يدق ناقوس الخطر بشأن العملات المشفرة￼

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى