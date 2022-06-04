أسواق الإمارات: مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي يقفلان على تراجع بنسبة 0.3%

أقفل مؤشر سوق دبي المالي اليوم منخفضا بنسبة 0.3% عند مستوى 3387 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 153 مليون درهم. وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 90 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 2.7% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضية 27 أيار 2022. وشهد السوق ارتفاع أسهم 14 شركة من أصل 32 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 3 على تباث.

وأقفل مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية اليوم منخفضا بنسبة 0.3%، عند مستوى 9800 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.2 مليار درهم. وبالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 141 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 1.5% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضية 27 مايو 2022. ومن أصل 53 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفض أسهم 26 شركة، وبقيت 8 على ثبات