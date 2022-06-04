وزير التموين المصري: نجري محادثات مع الهند لاستيراد القمح مقابل الأسمدة

كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي أنه “تجري مصر محادثات لاستيراد القمح من الهند، في صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل، موضحًا أنه “التقى بالسفير الهندي لدى مصر بالقاهرة يوم الأربعاء، لبحث اتفاق مبادلة محتمل لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة”، وفق ما نقلت “بلومبرغ الشرق”.

وتضررت إمدادات القمح العالمية نتيجة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإن مصر معرضة للخطر أكثر من معظم حالات النقص، وقد تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك.