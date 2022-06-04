أساسي

البرلمان الياباني أقر مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 33 أقل من دقيقة

أقر البرلمان الياباني مشروع قانون، يوضح الوضع القانوني للعملات المستقرة، وعرّفها بوصفها نقوداً رقمية في جوهرها. ووفق القانون الجديد، يجب أن تُربط قيمة العملات المستقرة بالين أو أي عملة قانونية أخرى، وأن تضمن لحائزيها حق استردادها بالقمية الاسمية.

ويعني هذا التعريف القانوني، بحسب “بولمبيرغ”، من الناحية الفعلية أن إصدار العملات المستقرة، لن يسمح به إلا للبنوك المرخص لها، ووكالات تحويل الأموال المسجلة، وشركات أمناء الحفظ.

وعليه، أصبحت اليابان من أوائل الاقتصادات الكبرى، التي تضع إطاراً قانونياً لتنظيم العملات المستقرة، في الوقت الذي تصدّرت فيه العملات المشفرة المشهد العالمي بعد انهيار عملة “تيرا دولار” الشهر الماضي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 33 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

الذرة تُسجل أكبر تراجع أسبوعي في نحو عام والقمح ينخفض بنحو 10% بعد تصريحات بوتين￼

منذ 18 ساعة

«إيكونوميست» ترجّح ركوداً اقتصادياً أميركياً بحلول 2024

منذ 20 ساعة

الفاو: تراجع أسعار المواد الغذائية في مايو للشهر الثاني على التوالي￼

منذ يوم واحد

ارتفاع التضخم السنوي في تركيا لأعلى مستوى في 24 عاماً مسجلاً 73%

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى