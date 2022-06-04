اقتصاد

نمو الاقتصادي الإيرلندي بأكثر من 10% خلال الربع الأول من العام الجاري

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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حقق الاقتصاد الإيرلندي، نموا قويا خلال الربع الأول من العام الجاري، ناهزت قيمته الـ 10.8%، مقابل 6.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأيرلندي، نمو اقتصاد البلاد بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مدعوما بنمو القطاعات التي تسيطر عليها الشركات متعددة الجنسية العاملة في البلاد، حيث سجل زيادة بـ 10.8% من إجمالي الناتج المحلي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 6.2% خلال الربع الأخير من 2021.

ولفت البيان إلى أنه سجل، في المقابل، تراجعا في إجمالي الناتج القومي الذي يستبعد أرباح الشركات متعددة الجنسية بنسبة 0.4% خلال الربع الأول، بعد انكماشه بمعدل 2.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مشيرا إلى نمو القطاعات التي تسيطر عليها الشركات متعددة الجنسية بمعدل 14.1% خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين سجلت القطاعات التي تركز على السوق المحلية نموا بنسبة 7.6%.

وأوضح أن الطلب المحلي المعدل، وهو مقياس واسع النطاق للنشاط الاقتصادي المحلي ويغطي الإنفاق الشخصي والحكومي والاستثماري للشركات، سجل نموا بنسبة 1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 38 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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