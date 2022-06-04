تراجع أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوياته منذ أكثر من عام

سجل أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

وكشف معهد إدارة الإمدادات الأميركي، في تقرير، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في البلاد خلال شهر أيار الماضي بأقل من التوقعات، بعد أن فقد مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات 55.9 نقطة، مقابل 57.1 نقطة خلال نيسان الماضي، لافتا إلى أن المؤشر وصل إلى أدنى مستوياته منذ شباط 2021.

كما أظهر التقرير ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 50.2 نقطة، مقابل 49.5 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى نمو الوظائف في القطاع بعد انكماشها الطفيف في نيسان.

يشار إلى أن قطاع الخدمات يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركي، نظرا لقوة السوق الاستهلاكية، ووجود عدد كبير من الشركات الناشطة في هذا المجال.