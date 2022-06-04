احتياطي تونس من النقد الأجنبي يرتفع إلى نحو 8 مليارات دولار￼

ارتفعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار ما يُعادل نحو 8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.

وأظهرت أرقام البنك المركزي اليوم الجمعة أن التحويلات زادت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 2.8 مليار دينار.

كما ارتفعت إيرادات السياحة 57% إلى 980 مليون دينار في نهاية مايو أيار 2022.

من جهة أخرى، أقرض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تونس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب.

وأضاف البنك أن القرض يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس.