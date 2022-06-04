سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستسهم في زيادة الإنتاج￼





أعلنت سلطنة عمان السبت 4 يونيو حزيران عن اكتشافات نفطية جديدة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألف إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي.

وأضاف الوزير أن احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حالياً 5.2 مليار برميل فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

وأكد الرمحي على تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حالياً أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.