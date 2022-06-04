اقتصاد

الاقتصاد الأميركي يضيف 390 ألف وظيفة في مايو وهو أفضل من المتوقع مع استمرار الشركات في التوظيف￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
0 39 أقل من دقيقة

أضاف  الاقتصاد الأميركي  390 ألف وظيفة في مايو، أفضل من المتوقع على الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الجمعة 3 يونيو حزيران.

واستقر معدل البطالة عند 3.6%، أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 1969.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز يبحثون عن الوظائف غير الزراعية لتوسيعها بمقدار 328 ألف وأن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5%.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% من أبريل، وهو أقل بقليل من تقديرات عند 0.4%، وكانت الزيادة السنوية للأجور بنسبة 5.2% متوافقة مع التوقعات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
0 39 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

نمو الاقتصادي الإيرلندي بأكثر من 10% خلال الربع الأول من العام الجاري

منذ 16 ساعة

الفاو: تراجع أسعار المواد الغذائية في مايو للشهر الثاني على التوالي￼

منذ يوم واحد

مؤشر “نيكي” يغلق على ارتفاع بنسبة 1.27% إلى 27761 نقطة

منذ يومين

طلبات إعانة البطالة في أميركا تتراجع بعكس المتوقع مع استمرار الطلب على العمالة￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى