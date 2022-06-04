الاقتصاد الأميركي يضيف 390 ألف وظيفة في مايو وهو أفضل من المتوقع مع استمرار الشركات في التوظيف￼

أضاف الاقتصاد الأميركي 390 ألف وظيفة في مايو، أفضل من المتوقع على الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الجمعة 3 يونيو حزيران.

واستقر معدل البطالة عند 3.6%، أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 1969.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز يبحثون عن الوظائف غير الزراعية لتوسيعها بمقدار 328 ألف وأن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5%.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% من أبريل، وهو أقل بقليل من تقديرات عند 0.4%، وكانت الزيادة السنوية للأجور بنسبة 5.2% متوافقة مع التوقعات.