سياحة ونقل

الخطوط الجوية الكويتية تطلق أولى رحلاتها المنتظمة للدار البيضاء￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 ساعة
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الخميس 2 يونيو حزيران على موقعها الالكتروني أنها أطلقت أولى رحلاتها التجارية المنتظمة إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب اعتباراً من أمس بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي “إن اختيار وجهة الدار البيضاء يأتي مكملا للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها الكرام”.
وأشار إلى أن اختيار هذه الوجهة “جاء بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 ساعة
0 46 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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