الفاو: تراجع أسعار المواد الغذائية في مايو للشهر الثاني على التوالي￼

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة 3 يونيو حزيران، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في مايو أيار للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسي في مارس آذار، لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت.

وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، في المتوسط 157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في أبريل نيسان.

وكان رقم أبريل نيسان قد تم تحديده سابقاً عند 158.5 نقطة.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو أيار كان أعلى بنسبة 22.8% عن العام السابق، مدفوعا جزئياً بالمخاوف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب الجمعة 3 ينيو حزيران، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضاً لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في 4 سنوات متراجعاً بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن.

وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مؤشر الحبوب 2.2% مع صعود القمح بنسبة 5.6% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 56.2%.

وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظراً على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الحرب