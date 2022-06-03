غاز ونفط

برنت ينخفض بنسبة 0.35% إلى 117.20 دولار للبرميل

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
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انخفضت أسعار ​النفط​ بنسبة طفيفة خلال التعاملات، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل سادس مكاسب أسبوعية، بعدما أقر اجتماع “أوبك+” زيادة متواضعة في الإنتاج، فشلت في تهدئة المخاوف بشأن اتساع عجز المعروض. ووافقت “أوبك+” على رفع إنتاجها من النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في كل من تموز وآب، وجاء ذلك القرار بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي على واردات النفط الروسي.

وحسبما نقلت “​بلومبرغ​”، يرى وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع لدى “آي إن جي غروب” أن الزيادات المتفق عليها تبدو كبيرة على الورق، ولكن في الواقع من غير المحتمل أن تتمكن المجموعة من تحقيق مستهدفات الإنتاج هذه، لأنه من المرجح أن يتراجع الإنتاج الروسي في الأشهر المقبلة مع تأثير العقوبات، في حين أن هناك قدرة فائضة محدودة بين الأعضاء الآخرين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب بنسبة 0.35% أو بقيمة 41 سنتًا إلى 117.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت بيروت. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تموز 0.43% أو 50 سنتًا عند 116.37 دولار للبرميل، لتصل مكاسبها خلال الأسبوع الحالي حتى الآن إلى 1.2%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 47 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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