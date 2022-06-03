اقتصاد

مؤشر “نيكي” يغلق على ارتفاع بنسبة 1.27% إلى 27761 نقطة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 55 دقيقة
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ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات، بالتزامن مع تعافي نشاط الخدمات في اليابان، إلى جانب ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأميركي الشهري الذي سيصدر لاحقًا اليوم. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر بنك جيبون الياباني لمديري المشتريات الخدمي إلى 52.6 نقطة خلال أيار من 50.7 نقطة في نيسان، بأسرع وتيرة نمو منذ تشرين الثاني 2021، مدعومًا من تخفيف القيود المرتبطة بفيروس “كوفيد-19”.

ولقي مؤشر “نيكي” دعما من تحسن أداء أسهم شركة “فاست ريتيلنج” التي أنهت تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5.86%. وأغلق مؤشر “نيكي” على ارتفاع بنسبة 1.27% إلى 27761 نقطة، كما صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% عند 1933 نقطة. واستقرت العملة اليابانية عند 129.86 ين مقابل نظيرتها الأميركية، في تمام الساعة 09:23 صباحًا بتوقيت بيروت.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 55 دقيقة
0 13 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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