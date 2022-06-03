مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة تصل لمستويات الركود

كشف محللو “رويال بنك أوف كندا”، أن مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات ركود، ما يفسر هبوطها بشكل قوي في الشهر الماضي.

ووفقًا لتقديرات “أر بي سي”، وصلت مبيعات السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة لوتيرة سنوية 12.8 مليون سيارة في شهر أيار الماضي، مقارنة بنحو 14.6 مليون في نيسان السابق له.

وذكر محللو “أر بي سي”، أن الشهر الماضي شهد ثلاثة أيام أقل من المبيعات، لكن أيار أيضًا عادة ما يشهد بدء ارتفاع المبيعات الموسمية من السيارات.

وأشار التقرير إلى أن سوق السيارات في الولايات المتحدة يبدو قلقًا بشكل متزايد بشأن الاقتصاد والتضخم وصعود معدلات الفائدة ومخاوف الركود الاقتصادي.

وعدلت “أر بي سي” توقعاتها لمبيعات السيارات في الولايات المتحدة هذا العام إلى 14.7 مليون وحدة، ما سيكون أقل بنسبة 2% من المسجل في عام 2021 عند 15.1 مليون وحدة، ومقارنة بتقديراتها السابقة عند 15.2 مليون وحدة.