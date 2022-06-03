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رئيس قناة السويس: نتوقع 3،5 مليار دولار إيرادات للنصف الأول من 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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كشف رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في مقابلة مع “الشرق”، أنّ قناة السويس تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.

وزادت إيرادات قناة السويس المصرية بنحو 23% في أيار 2022، على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 657 مليون دولار، وفق ما نقلت شبكة “الشرق”.

وأشار ربيع إلى 4 عوامل لعبت دوراً بتحقيق هذه الإيرادات القياسية، تتمثل بنمو الاقتصاد العالمي، واستمرار انتعاش التجارة العالمية، وسياسة التسعير ورفع الرسوم من قِبل هيئة القناة، بالإضافة إلى زيادة شحنات النفط والغاز العابرة من دول الخليج العربي إلى أوروبا، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعدُّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. وشهدت خلال أيار عبور 1916 سفينة، بإجمالي حمولة صافية بلغ 114 مليون طن، مقارنةً بـ106 ملايين طن في أيار 2021.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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