تعاون مشترك بين الحكومتين الالمانية والهولندية

أعلنت ​الحكومة الهولندية​، عن “تعاون مشترك مع ​الحكومة الألمانية​ من أجل تطوير واستغلال حقل جديد للغاز في ​بحر الشمال​، للمساعدة في تأمين إمدادات ​الغاز​ في ظل العقوبات التي تفرضها الحكومة الروسية على الإمدادات لهولندا”.

وقطعت الشركة الروسية “غازبروم”، في وقت سابق، جميع إمداداتها من الغاز عن شركة الغاز الهولندية “جاز تيرا”، ردًا على رفضها مطالب ​موسكو​ بالدفع باستخدام الروبل.

وتتوقع الحكومة الهولندية بدء الإنتاج في الحقل المشترك- يقع الحقل على بعد حوالي 19 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي للبلدين- بحلول نهاية 2024.

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية أن “منطقة ساكسونيا الألمانية قررت العام الماضي عدم منح تصاريح للمشروع لكنها تراجعت عن قرارها بسبب الحرب في ​أوكرانيا​ التي ضرت بإمدادات الغاز في أوروبا”.