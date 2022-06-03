غاز ونفط
تعاون مشترك بين الحكومتين الالمانية والهولندية
أعلنت الحكومة الهولندية، عن “تعاون مشترك مع الحكومة الألمانية من أجل تطوير واستغلال حقل جديد للغاز في بحر الشمال، للمساعدة في تأمين إمدادات الغاز في ظل العقوبات التي تفرضها الحكومة الروسية على الإمدادات لهولندا”.
وقطعت الشركة الروسية “غازبروم”، في وقت سابق، جميع إمداداتها من الغاز عن شركة الغاز الهولندية “جاز تيرا”، ردًا على رفضها مطالب موسكو بالدفع باستخدام الروبل.
وتتوقع الحكومة الهولندية بدء الإنتاج في الحقل المشترك- يقع الحقل على بعد حوالي 19 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي للبلدين- بحلول نهاية 2024.
وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية أن “منطقة ساكسونيا الألمانية قررت العام الماضي عدم منح تصاريح للمشروع لكنها تراجعت عن قرارها بسبب الحرب في أوكرانيا التي ضرت بإمدادات الغاز في أوروبا”.