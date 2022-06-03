اقتصاد

طلبات إعانة البطالة في أميركا تتراجع بعكس المتوقع مع استمرار الطلب على العمالة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الطلب القوي على العمالة مما ساعد على تدعيم الاقتصاد وسط رفع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس 2 يونيو حزيران إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع المنتهي في 28 مايو أيار بواقع 11 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 200 ألف طلب.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 210 آلاف في الأسبوع الأخير.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 21 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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