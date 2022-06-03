اقتصاد

“بلومبيرغ”: زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال شهر أيار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأنه “بدأ منتجو السيارات الكهربائية في الصين بالتخلص من غبار أسوأ الأزمات التي امتدت من نقص قطع الغيار وأعطال سلاسل التوريد، التي نتجت عن إغلاق البلاد، مع نجاح أربع شركات على الأقل في بيع ما يزيد على 10 آلاف سيارة خلال الشهر الماضي”​.​

ولفتت إلى أنه “تعد عودة الزيادة في تسليم السيارات في شهر أيار علامة مشجعة بالنسبة إلى أكبر سوق للسيارة الكهربائية في العالم”، موضحة أنه “تحسنت حركة الشحن الشهرية رغم أن سكان مدينة شنغهاي – وهي المركز التجاري والمالي في قلب الصين – يلزمون بيوتهم إلى حدٍّ كبير، كما أن العاصمة بكين، ومدينة تيانجين تواجهان اضطرابات مرتبطة بفيروس كوفيد”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 23 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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