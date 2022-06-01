غاز ونفط

رئيس وكالة الطاقة الدولية‭:‬ أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
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كشف رئيس وكالة ال​طاقة​ الدولية فاتح بيرول، لموقع شبيغل الإخباري الألماني، أن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط.

ونقل عن بيرول قوله “عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا: على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا”.

كما حذر بيرول وفقا للتقرير، من أن أزمة الطاقة الحالية “أكبر بكثير” من صدمات النفط في السبعينيات وأنها ستدوم أيضا لفترة أطول.

وقال بيرول للموقع “في ذاك الوقت كان الأمر يتعلق فقط بالنفط… الآن لدينا أزمة نفط وغاز وأزمة كهرباء في آن واحد”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 42 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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